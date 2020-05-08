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В "ДНР" пятый пациент скончался от коронавируса
08.05.2020 13:00
Девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано за сутки в "ДНР", также зафиксирован новый летальный случай COVID-19. Об этом сегодня сообщили в "министерстве здравоохранения республики".
Всего по состоянию на 10:00 8 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории "ДНР" – 156.
С начала эпидемии в ходе борьбы с коронавирусом умерли пять пациентов, 21 выписан с выздоровлением.
Теги: статистика, ДНР, COVID-19
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