Коронавирус в ОРДО: количество зараженных увеличилось до 181

10.05.2020 13:00

По состоянию на 10:00 10 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории "ДНР" — 181:

• на лечении — 149,

• выписаны — 27,

• летальных случаев — 5.

Об этом сегодня сообщили в "министерстве здравоохранения" непризнанной "республики".



