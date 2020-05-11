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В Донецке к монументу Освободителям Донбасса на 9 мая возложили "букет от Сивохо"
11.05.2020 09:00
Бывший внештатный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо сообщил, что "его команда" возложила в День победы букеты к памятникам в Киеве, Краматорске и Донецке. Об этом Сивохо написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Такой день... В Киеве, Краматорске и Донецке наша команда возложила цветы в память о тех, кто отдал свои жизни ради наших. С Днем Победы, Земляки! С Днем Победы, украинцы!" — написал Сивохо.
Теги: Донецк, букет, Сергей Сивохо, День Победы
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