В Донецке к монументу Освободителям Донбасса на 9 мая возложили "букет от Сивохо"

11.05.2020 09:00

Бывший внештатный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо сообщил, что "его команда" возложила в День победы букеты к памятникам в Киеве, Краматорске и Донецке. Об этом Сивохо написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Такой день... В Киеве, Краматорске и Донецке наша команда возложила цветы в память о тех, кто отдал свои жизни ради наших. С Днем Победы, Земляки! С Днем Победы, украинцы!" — написал Сивохо.