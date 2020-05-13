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Минобразования расширило список ВУЗов с упрощенной процедурой поступления для жителей ОРДЛО и Крыма
13.05.2020 11:00
В 2020 году перечень учреждений высшего образования, в которые по упрощенной процедуре могут вступать жители временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, расширился до 91 университета, передает Цензор.НЕТ.
Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.
Из этого числа вузов 77 подчинены Минобразования, а 14 – другим ведомствам: Министерству зравоохранения, Министерству внутренних дел и Министерству культуры и информационной политики. Полный список вузов, в которых будут работать образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", опубликован на сайте Минобразования.
В рабочие дни с 9:00 до 18:00 работает бесплатная горячая линия для абитуриентов из временно оккупированных территорий (0-800-504-425).
Теги: Крым, ВУЗ, абитуриент, Министерство образования, ОРДЛО
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