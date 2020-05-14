В Мариуполе с 15 мая открывают пляжи

14.05.2020 09:00

В Мариуполе готовят к открытию городские пляжи. К 15 мая планируется оформить паспорта пляжей и завершить все подготовительные работы, сообщает Сайт города Мариуполя.

На сегодня уже очищено 100% песчаной зоны, отремонтировано пляжное оборудование, установлены урны, скамейки, раздевалки и биотуалеты. Заработают питьевые фонтанчики. По договору с бактериологической лабораторией, 13 мая проведен анализ воды.

В городе всего 3 официальных пляжа – Левобережный, Городской и Песчанка. Но в действительности мест отдыха на песке мариупольцы могут насчитать гораздо больше.