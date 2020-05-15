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Архив - Донецкая область

В "ДНР" осудили за "шпионаж" жителя Волновахи

15.05.2020 16:00
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В "ДНР" осудили за "шпионаж" жителя Волновахи

Так называемый «суд» группировки «ДНР» приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима жителя Волновахи Уткина Виктора Ивановича, 1961 года рождения по обвинению в «шпионаже», сообщают СМИ сепаратистов.
Утверждается, что мужчина собирал информацию о социально-политической обстановке на неподконтрольной территории, а также сведения военного характера и передавал данные СБУ.
Уткина обвиняют в том, что он сфотографировал здание подразделения «МВД ДНР». А также в том, что он якобы помог выехать на территорию Украины по программе «Вернись домой» бывшей военнослужащей «ДНР» Любови Пинкевич 1986 года рождения.



Теги: суд, приговор, шпионаж, ДНР
 
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