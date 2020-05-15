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В ОРДО сообщили о 15 новых заболевших коронавирусом
15.05.2020 11:00
На подконтрольной группировке "ДНР" территории число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 15 и теперь составляет 229 человек. Об этом сообщило "министерство здравоохранения" самопровозглашенной республики.
Отмечается, что все новые случаи коронавируса были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них два медицинских работника.
При этом уже были выписаны 36 человек, летальных случаев — 5. На лечении, по данным "ДНР", находится 188 пациентов.
Теги: Донбасс, статистика, ДНР, COVID-19
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