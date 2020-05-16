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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО обновили данные о ситуации с коронавирусом

16.05.2020 11:00
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В ОРДЛО обновили данные о ситуации с коронавирусом

Медики "ЛНР" зарегистрировали 312 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в "республике". Об этом сообщили в пресс-службе "минздрава ЛНР".
"312 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Луганской Народной Республике на 15 мая 2020 года. Выписано 104 человека", - говорится в сообщении.
В свою очередь в министерстве здравоохранения "ДНР" сообщили о диагностировании семнадцати случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.
«За последние сутки выявлено 17 новых случаев коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении. – По состоянию на 10:00 16 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 – 246».



Теги: Донбасс, статистика, ЛНР, COVID-19
 
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