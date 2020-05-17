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Прокуратура начала уголовное производство по факту "национализации" предприятий в ОРДО
Прокуратура Донецкой области начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Оно касается принудительной национализации предприятий на оккупированной территории Донецкой области, сообщает Цензор.НЕТ.
Досудебным расследованием установлено, что представителями администрации так называемой "ДНР", контролируемой Российской Федерацией, на временно оккупированной территории Донецкой области принято "Временное положение о налоговой системе "ДНР", которым начата обязательная регистрация предприятий различной формы собственности в "налоговых органах" псевдореспублики.
Кроме этого, в марте 2017 года для предприятий с украинской юрисдикцией введено так называемое внешнее управление.
"Вследствие этих преступных действий государство, а также органы местного самоуправления и отдельные предприниматели фактически лишены возможности реализовать право собственности на принадлежащее им имущество. Такие действия являются нарушением норм международного гуманитарного права, в частности ст. ст. 48, 52 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), от 8 июня 1977 года", - говорится в сообщении.
Теги: Украина, прокуратура, уголовное дело, национализация, ОРДО
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