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Боевики приговорили врача из Донецка к 13 годам тюрьмы "за шпионаж"
Оккупационные власти "ДНР" отправили донецкого врача-невропатолога Юрия Шаповалова на 13 лет в тюрьму за посты в социальных сетях. Об этом говорится в сообщении так называемого "МГБ", передает ОстроВ.
В нем отмечается, что местными "чекистами", "пресечена деятельность сотрудничавшего со Службой безопасности Украины жителя Донецка, 1964 года рождения, который в соцсетях публиковал информацию, дестабилизирующую обстановку в "республике".
Вина жителя Донецка, по версии "МГБ", заключалась в том, что он с 2014 года "вел аккаунт в социальной сети Twitter, размещал информацию, способствующую дестабилизации общественно-политической обстановки в "республике", а также собранные данные о расположении военных объектов, передвижении техники и личного состава ВС ДНР".
16 апреля 2020 года приговором фейкового "верховного суда ДНР" Юрий Шаповалов был признан виновным и осужден на 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Теги: Донбасс, приговор, врачебная ошибка, шпионаж, ДНР
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