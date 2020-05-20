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Архив - Донецкая область

Нардепы от Донбасса попросили Кабмин открыть пункты пропуска в зоне ООС

20.05.2020 15:00
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Нардепы от Донбасса попросили Кабмин открыть пункты пропуска в зоне ООС

Народные депутаты, избранные от Донецкой и Луганской областей, обратились к руководству государства и командованию операции Объединенных сил с просьбой открыть контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе. Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов в своем Telegram-канале, передает РПД «Донецкие новости».
«Все нардепы Донецкой и Луганской областей, независимо от политических партий, подписались под моим обращением на президента, премьера и командование ООС по вопросу возобновления работы КПВВ на Донбассе. Сегодня же передам обращение во все приемные. Нужно решать этот вопрос, быстро и положительно», – написал Муса Магомедов.
По его словам, жесткость ограничений на КПВВ была вызвана борьбой с COVID-19, но учитывая, что идет поэтапное смягчение карантина, пропуск через линию разграничения нужно возобновлять.



Теги: Донбасс, Кабинет министров, обращение, депутаты, КПВВ, ООС
 
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