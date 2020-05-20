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В "ДНР" и "ЛНР" объявили повышенную боевую готовность
Сепаратисты "ДНР" и "ЛНР" заявили о повышении боеготовности своих сил в связи с обострением ситуации на Донбассе из-за якобы действий Украины. Об этом во вторник, 20 мая, сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на заявление главы "ДНР" Дениса Пушилина и представителя "ЛНР" Якова Осадчего, передает Корреспондент.net.
"Мною как главой "Донецкой народной республики" принято решение повысить боевую готовность подразделений Народной милиции на случай дальнейшего агрессивного поведения Киева. Все необходимые указания уже отданы", – сказал Пушилин.
Он утверждает, что ситуация на линии фронта резко обострилась с 1 мая, а украинская армия якобы 250 раз нарушила режим прекращения огня с начала месяца.
"Только за 19 дней мая погибла женщина и 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Отчеты СММ ОБСЕ подтверждают, что все пострадавшие среди гражданского населения являются жителями республик", – добавил Пушилин.
Он призвал ОБСЕ, Россию, Францию и Германию "убедить украинское руководство не допустить эскалации конфликта и прекратить провокации, как на линии соприкосновения, так и на переговорной площадке".
В свою очередь Осадчий заявил, что силы так называемой "народной милиции" приведены в полную боевую готовность "в соответствии с решением главы "Луганской народной республики", вызванным участившимися вооруженными провокациями, направленными на вывод из строя критически важных объектов жизнеобеспечения республики".
https://korrespondent.net/ukraine/4230738-v-dnr-y-lnr-zaiavyly-o-polnoi-boehotovnosty
Теги: Донбасс, боевая готовность, повышение, ДНР, ЛНР
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