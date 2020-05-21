Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"ДНР" догоняет "ЛНР" по количеству заразившихся COVID-19

21.05.2020 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"ДНР" догоняет "ЛНР" по количеству заразившихся COVID-19

По состоянию на 21 мая в "ДНР" подтверждены 305 случаев COVID-19, из них - 35 за прошедшие сутки, сообщили в "минздраве республики".
Всего на лечении находятся 223 пациента, с полным выздоровлением выписаны из медучреждений 73 человека, скончались 9.
В "ЛНР" по последним данным зарегистрировано 356 (+11 за последние сутки) случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила "глава минздрава республики" Наталия Пащенко.



Теги: статистика, ОРДЛО, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх