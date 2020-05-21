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"ДНР" догоняет "ЛНР" по количеству заразившихся COVID-19
21.05.2020 14:00
По состоянию на 21 мая в "ДНР" подтверждены 305 случаев COVID-19, из них - 35 за прошедшие сутки, сообщили в "минздраве республики".
Всего на лечении находятся 223 пациента, с полным выздоровлением выписаны из медучреждений 73 человека, скончались 9.
В "ЛНР" по последним данным зарегистрировано 356 (+11 за последние сутки) случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила "глава минздрава республики" Наталия Пащенко.
Теги: статистика, ОРДЛО, COVID-19
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