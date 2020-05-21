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Архив - Донецкая область

"ДНР" решила помочь Южной Осетии в борьбе с коронавирусом

21.05.2020 15:00
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"ДНР" решила помочь Южной Осетии в борьбе с коронавирусом

"ДНР" передаст Южной Осетии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом, сообщают местные СМИ.
Об этом договорились "главы" непризнанных "республик" Денис Пушилин и Анатолий Бибилов во время телефонного разговора.
Гуманитарный груз планируется передать на текущей неделе. В его составе – средства индивидуальной защиты, в том числе фильтрующие полумаски, дезинфицирующие средства, а также лекарственные препараты. Утверждается, что вся продукция произведена в "ДНР".



Теги: Южная Осетия, гуманитарная помощь, ДНР
 
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