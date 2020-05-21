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Архив - Донецкая область

В "ДНР" ввели новый документ идентификации личности

21.05.2020 13:00
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В "ДНР" ввели новый документ идентификации личности

Главарь "ДНР" Денис Пушилин подписал указ, согласно которому, в отдельных случаях, для удостоверения личности принимается адресная справка со сроком действия до 6 месяцев, сообщают местные СМИ.
К таким случаям относятся:
— отсутствие документа, удостоверяющего личность, в связи с его утратой, хищением;
— недействительность документа, удостоверяющего личность.
Основание для выдачи адресной справки указывается в графе "Примечание" такой справки.
Также, документом устанавливается, что с 31 июля 2020 года адресная справка как документ для удостоверения личности принимается при наличии в графе "Примечание" отметки:
— о принятии документов для оформления паспорта гражданина ДНР;
— об отсутствии права на документирование паспортом гражданина ДНР.
Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31 марта 2021 года.



Теги: указ, паспорт, ДНР, личность, справка
 
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