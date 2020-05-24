Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Казахстане боевику "ДНР" дали 4,5 года тюрьмы

24.05.2020 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Казахстане боевику "ДНР" дали 4,5 года тюрьмы

В Казахстане суд приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы Евгения Щербака за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов. Об этом сообщили в канцелярии суда города Костанай, передает LB.ua.
В 2014 году гражданин Казахстана Щербак воевал на стороне сепаратистов самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в батальоне "Спарта", которым командовал ныне покойный гражданин России Арсен Павлов (Моторола).
С октября 2016 года Щербак числился в розыске по запросу УВД Костанайской области Казахстана. Ранее он просил политическое убежище в России, но ему было отказано из-за "отсутствия оснований".
Щербака выдворили из России в апреле 2020 года за неоднократное нарушение миграционного законодательства.



Теги: Казахстан, боевик, приговор, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх