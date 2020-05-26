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Пушилин сдал кровь для "защитников республики"
26.05.2020 11:00
Глава "ДНР" Денис Пушилин в своем Телеграмм-канале опубликовал фото, на котором у него берут кровь, сообщает Depo.Донбасс.
В комментарии он отметил, что сдал кровь вместе с активистами "общественной организации" "Молодая республика". При этом Пушилин призвал население "ДНР" поступить так же.
"Ситуация на линии соприкосновения развивается самым непредсказуемым образом. При таком положении кровь может понадобиться как военным, так и гражданскому населению. Прошу всех, кто может, не оставаться в стороне и сдавать кровь", — написал главарь.
Теги: Донбасс, кровь, донорство, ДНР, Пушилин
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