В ОРДО число случаев COVID-19 превысило 400

26.05.2020 17:00

Двадцать четыре новых случая коронавирусной инфекции диагностировано на территории "ДНР" за сутки, сообщили в пресс-службе "минздрава республики".

Уточняется, что все положительные результаты исследования на COVID-19 были получены у лиц, контактировавших с заболевшими ранее, среди них 10 медицинских работников. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая помощь.

Согласно последним данным, число зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 в "ДНР" возросло до 409-ти. На лечении в частности остаются 293 пациента, выписаны из больниц 103, умерли 13.