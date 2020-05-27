Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"

27.05.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"

"В ДНР, согласно проведенным 26 мая исследованиям, выявлены 26 новых случая заболевания COVID-19. Один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружен у ребенка в возрасте 2 лет, ранее прибывшего из Московской области с мамой, у которой исследование показало отрицательный результат. Другие положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 10 медицинских работников и 1 учащийся донецкой академии внутренних дел МВД ДНР. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь", – сообщают в "ДНР", передает РПД "Донецкие новости".
"Зарегистрирован 1 летальный случай – мужчина в возрасте 70 лет", – добавляют в "минздраве".
Всего по состоянию на 11:00 27 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 в "республике" – 435:
на лечении – 313 пациентов,
выписаны – 108 человек,
летальных случаев – 14.



Теги: статистика, ДНР, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх