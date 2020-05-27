У Денисовой дали советы абитуриентам из ОРДЛО

27.05.2020 17:00

Каждый украинский гражданин на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей вправе обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека относительно пересечения линии разграничения в связи с различными гуманитарными потребностями. Об этом сообщает Офис Омбудсмена Украины в Facebook, передает Укринформ.

В ведомстве напомнили, что по предварительной информации Министерства образования и науки Украины, образовательные центры начнут свою работу с 9 июня 2020 года, а также, что 15 июня состоится первый этап пробного ВНО.

В то же время, напоминают в Офисе омбудсмена, до 22 июня 2020 года в Украине продлится адаптивный карантин, поэтому продолжают действовать ограничения, установленные при пересечении линии разграничения с временно оккупированными и контролируемыми территориями в Донецкой и Луганской областях.

"Однако в исключительных случаях, учитывая индивидуальные обстоятельства социального (гуманитарного) характера, при наличии подтверждающих документов, пропуск лиц через КПВВ может быть обеспечен отдельным решением командующего ООС и при наличии подтверждения от оккупационных органов РФ, действующих на этих территориях. Напоминаем, что каждый гражданин имеет право обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой, которая продолжает принимать все возможные меры для возобновления прав наших граждан пересечь линию разграничения в связи с различными гуманитарными потребностями", - отмечается в сообщении.

Обратиться к Уполномоченному ВРУ по правам человека можно путем направления обращения на официальную электронную почту [email protected], указав в нем: фамилию, имя, отчество, место жительства гражданина, электронный почтовый адрес, на который может быть отправлен ответ и номер телефона, по которому в случае необходимости можно будет связаться, а также основание пересечения линии разграничения.

К обращению также должны прилагаться копии документов, подтверждающих основание в необходимости пересечения линии разграничения (например, приглашение на прохождение ВНО).



