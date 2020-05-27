У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"

27.05.2020 09:00

22 мая главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин в эфире российского ТВ подтвердил наличие у него российского гражданства и заявил, что никогда не скрывал этого факта, передает Цензор.НЕТ.

Но самое интересное, что согласно имеющимся в открытом доступе документам, его адрес прописки в России один в один совпадает с "главой МИД ДНР" Натальей Никоноровой.

Оба "руководителя" непризнанной "республики" зарегистрированы по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, поселок Первомайское, ул. Советская 13А кв. 63.