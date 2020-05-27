Последние новости раздела
- В ОРДЛО за сутки выявлено 43 новых случая заболевания COVID-1914:00
- Пушилин заявил о взломе его страницы в "Твиттере"11:00
- У Денисовой дали советы абитуриентам из ОРДЛО17:00
- Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"15:00
- В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон12:00
- У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"09:00
- В ОРДО число случаев COVID-19 превысило 40017:00
- Пушилин сдал кровь для "защитников республики"11:00
- В ОРДО ообщили об одиннадцатом умершем от коронавируса16:00
- В Кабмине обсудили план по возобновлению работы КПВВ на Донбассе17:00
В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон
27.05.2020 12:00
"Парламент" "ДНР" в двух чтениях принял закон "О запрете реабилитации и героизации фашистских коллаборационистов времен ВОВ", сообщают СМИ сепаратистов.
Согласно документу, члены формирований Украинской повстанческой армии (УПА), Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии, а также организация Украинских националистов относятся к фашистским коллаборационистам времен Великой Отечественной войны.
Проект закона предусматривает запрет реабилитации и героизации фашистских пособников в коммуникационных сетях, в интернете или на телевидении. За это будет предусмотрена административная ответственность.
Теги: закон, националисты, УПА, ДНР
Читайте также:
- Сенат Польши принял закон, запрещающий поддержку украинских националистов
- В Киеве задержали активистов ВО "Свобода"
- Польский Сейм не хочет принимать закон, признающий ОУН и УПА преступными организациями
- Вояки ОУН-УПА зверски убивали жителей Донбасса (ФОТО)
- Суд отпустил "свободовцев". Теперь они собираются подавать иск против милиции
- Награждение Степана Бандеры званием "Герой Украины" противоречит законодательству
- В ОРДЛО за сутки выявлено 43 новых случая заболевания COVID-1914:00
- В "ЛНР" возобновляют междугородное транспортное сообщение12:00
- Пушилин заявил о взломе его страницы в "Твиттере"11:00
- У Денисовой дали советы абитуриентам из ОРДЛО17:00
- Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"15:00
- В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон12:00
- У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"09:00
- В ОРДО число случаев COVID-19 превысило 40017:00
- В ОРЛО от COVID-19 умер шестой человек12:00
- Пушилин сдал кровь для "защитников республики"11:00
- В ОРДЛО за сутки выявлено 43 новых случая заболевания COVID-1914:00
- Бразилия обогнала США по суточному приросту заболеваемости COVID-1913:00
- В "ЛНР" возобновляют междугородное транспортное сообщение12:00
- Пушилин заявил о взломе его страницы в "Твиттере"11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 мая10:00
- В Армении заявили о второй волне коронавируса09:00
- Исторический старт Crew Dragon перенесли из-за непогоды08:00
- У Денисовой дали советы абитуриентам из ОРДЛО17:00
- Сегодня состоится первый пилотируемый полет частного космического корабля 16:00
- Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"15:00
- Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям?13:00
- Все об индексации пенсий в 2020 году09:00
- Цены под государственным контролем15:00
- Пресс-конференция Президента: 10 ответов Владимира Зеленского17:00
- Три вопроса о банковском законе17:00
- Социальная защита врачей, которые борются с COVID-1916:00
- ВНО во время карантина: как сдавать?16:00
- Медреформа «вторички»: работа над ошибками15:00
- Ослабление карантина в Украине. Что заработает на первом этапе?14:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон
- У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"
- Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"
- На Луганщине возобновлена работа мобильных отделений "Ощадбанка"
- У Денисовой дали советы абитуриентам из ОРДЛО
- В ОРДО ообщили об одиннадцатом умершем от коронавируса
- В ОРДО число случаев COVID-19 превысило 400
- Укрзализныця начала продажу билетов на первые 5 поездов
- "Укрзализныця" анонсировала возобновление продажи билетов
- Волонтеры передали соцработникам прифронтового Троицкого электровелосипеды