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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке снесли памятник Шевченко

28.05.2020 14:00
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В оккупированном Донецке снесли памятник Шевченко

В Донецке российские оккупанты демонтировали памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. Как передает Depo.Донбасс, об этом в Facebook сообщил блогер Тим Златкин.
"В Донецке, говорят, убрали памятник Шевченко напротив ОГА, где мы когда-то собирались на Евромайдан", - написал он в заметке к фото.
Напомним, что в начале мая российские СМИ, ссылаясь на главаря "ДНР" Дениса Пушилина, сообщали о намерениях оккупантов заменить статую Шевченко на Сталина.



Теги: Донецк, памятник, Тарас Шевченко, снос
 
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