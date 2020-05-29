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Архив - Донецкая область

Коронавирус в ОРДО: две смерти и 32 случая заражения за сутки

29.05.2020 14:00
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Коронавирус в ОРДО: две смерти и 32 случая заражения за сутки

В «ДНР» за сутки зафиксировали 2 летальных случая от коронавируса COVID-19. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».
«В ДНР, согласно проведенным 28 мая исследованиям, выявлены 32 новых случая заболевания COVID-19. Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 5 медицинских работников и 1 ребенок 3-х лет. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщают в «минздраве».
«Зарегистрированы 2 летальных случая – мужчина в возрасте 66 лет и женщина в возрасте 79 лет», – сообщают в «республике».
Всего по состоянию на 11:00 29 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 501:
на лечении – 357 пациентов,
выписаны – 127 человек,
летальных случаев – 17.



Теги: статистика, ДНР, COVID-19
 
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