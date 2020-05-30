Последние новости раздела
- В «ДНР» 31 новый случай COVID-19 за сутки13:00
- Коронавирус в ОРДО: две смерти и 32 случая заражения за сутки14:00
- В ОРДЛО за сутки выявлено 43 новых случая заболевания COVID-1915:00
- В оккупированном Донецке снесли памятник Шевченко14:00
- Пушилин заявил о взломе его страницы в "Твиттере"11:00
- У Денисовой дали советы абитуриентам из ОРДЛО17:00
- Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"15:00
- В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон12:00
- У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"09:00
- В ОРДО число случаев COVID-19 превысило 40017:00
В «ДНР» 31 новый случай COVID-19 за сутки
30.05.2020 13:00
Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" возросло на 31, до 532, сообщили в пресс-службе "министерства здравоохранения ДНР".
"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлен 31 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 30 мая, зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР 532. На лечении - 380 пациентов. Выписаны 134 человека. Летальных случаев 18", - говорится в сообщении пресс-службы.
Теги: статистика, ДНР, COVID-19
Читайте также:
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть
- Боевики «ДНР» несут колоссальные потери в живой силе
- В ОРДО ообщили об одиннадцатом умершем от коронавируса
- В ОРДО зарегистрировано 9 новых случаев COVID-19
- В "ДНР" зафиксированы новые случаи COVID-19
- В "ДНР" пятый пациент скончался от коронавируса
- В "ЛНР" количество заболевших COVID-19 превысило 40017:00
- Через КПВВ «Станица Луганская» пропустили группу остро нуждающихся16:00
- В «ДНР» 31 новый случай COVID-19 за сутки13:00
- На Луганщине возобновляются занятия в учебных заведениях15:00
- Коронавирус в ОРДО: две смерти и 32 случая заражения за сутки14:00
- В ОРЛО зарегистрировали 396 случаев заболевания COVID-1912:00
- В ОРДЛО за сутки выявлено 43 новых случая заболевания COVID-1915:00
- В оккупированном Донецке снесли памятник Шевченко14:00
- В "ЛНР" возобновляют междугородное транспортное сообщение12:00
- Пушилин заявил о взломе его страницы в "Твиттере"11:00
- В "ЛНР" количество заболевших COVID-19 превысило 40017:00
- Через КПВВ «Станица Луганская» пропустили группу остро нуждающихся16:00
- Матч "Карпаты" - "Мариуполь" отменен из-за коронавируса у львовян15:00
- В «ДНР» 31 новый случай COVID-19 за сутки13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 мая11:00
- В Китае опровергли "рыночную" версию происхождения коронавируса10:00
- Трамп заявил о разрыве отношений с ВОЗ09:00
- Чернобыльская зона открывается для туристов17:00
- Завтра в Украину возвращается большой футбол16:00
- На Луганщине возобновляются занятия в учебных заведениях15:00
- Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям?13:00
- Все об индексации пенсий в 2020 году09:00
- Цены под государственным контролем15:00
- Пресс-конференция Президента: 10 ответов Владимира Зеленского17:00
- Три вопроса о банковском законе17:00
- Социальная защита врачей, которые борются с COVID-1916:00
- ВНО во время карантина: как сдавать?16:00
- Медреформа «вторички»: работа над ошибками15:00
- Ослабление карантина в Украине. Что заработает на первом этапе?14:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- В оккупированном Донецке снесли памятник Шевченко
- В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон
- У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"
- Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"
- У Денисовой дали советы абитуриентам из ОРДЛО
- В ОРДЛО за сутки выявлено 43 новых случая заболевания COVID-19
- В "ЛНР" возобновляют междугородное транспортное сообщение
- Пушилин заявил о взломе его страницы в "Твиттере"
- Укрзализныця начала продажу билетов на первые 5 поездов
- Коронавирус в ОРДО: две смерти и 32 случая заражения за сутки