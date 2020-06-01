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В ОРДЛО зарегистрировано 958 случаев заболевания COVID-19
01.06.2020 16:00
"Министерство здравоохранения" "ДНР" информирует, что 31 мая исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке.
Всего по состоянию на 11:00 1 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории "республики" – 539:
на лечении - 387 пациентов,
выписаны – 134 человека,
летальных случаев – 18.
Медики "ЛНР" зарегистрировали 419 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Республике. Об этом сообщили в пресс-службе "министерства здравоохранения ЛНР".
В минздраве уточнили, что "согласно проведенным исследованиям, 31 мая выявлено восемь новых случаев заболевания COVID-19".
По состоянию на 1 июня выписаны 306 человека, летальных случаев – шесть.
Теги: статистика, ДНР, ЛНР, COVID-19
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