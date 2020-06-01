- В ОРДЛО зарегистрировано 958 случаев заболевания COVID-1916:00
- Закрытые КПВВ на Донбассе перешли на летнее время12:00
- В ОРДО запускают платное экспресс-тестирование на COVID-1917:00
- В «ДНР» 31 новый случай COVID-19 за сутки13:00
- Коронавирус в ОРДО: две смерти и 32 случая заражения за сутки14:00
- В ОРДЛО за сутки выявлено 43 новых случая заболевания COVID-1915:00
- В оккупированном Донецке снесли памятник Шевченко14:00
- Пушилин заявил о взломе его страницы в "Твиттере"11:00
- У Денисовой дали советы абитуриентам из ОРДЛО17:00
- Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"15:00
Закрытые КПВВ на Донбассе перешли на летнее время
Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил с понедельника, 1 июня, переходят на летний режим работы: с 06:00 до 20:00. Однако, пропуск через них по-прежнему запрещен. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, передает Корреспондент.net.
"С 1 июня контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил переходят на летний режим функционирования и будут осуществлять пропускные меры с 06:00 до 20:00", - отмечается в сообщении.
В частности, на летний режим работы будут переведены:
КПВВ Золотое - дорожный коридор Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск;
КПВВ Майорское - дорожный коридор Горловка - Бахмут;
КПВВ Марьинка - дорожный коридор Донецк - Курахово;
КПВВ Новотроицкое - дорожный коридор Донецк - Мариуполь (через Мариуполь);
КПВВ Гнутово» (с.Пищевик) - дорожный коридор Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь;
КПВВ Станица Луганская - дорожный коридор Станица Луганская - Счастье - Новоайдар.
В пресс-центре также напомнили, что с 22 марта с целью эффективного противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции приостановлен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств.
В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения. О восстановлении пропуска через КПВВ будет сообщено дополнительно.
Теги: Донбасс, лето, КПВВ, ООС
- С 1 июня на Донбассе все КПВВ переходят на летнее время
- Обстановка на КПВВ: На «Гнутово» меньше всего автотранспорта
- Пять заданий на лето, если вы остались в городе
- Ситуация на блокпостах сегодня: традиционные очереди, особенно "стараются" боевики на "своих таможнях"
- Названы продукты, которыми можно отравиться летом
- Ситуация на украинских КПВВ: на «Марьинке» и «Новотроицком» — очереди
- В ОРДЛО зарегистрировано 958 случаев заболевания COVID-1916:00
- Закрытые КПВВ на Донбассе перешли на летнее время12:00
- В ОРДО запускают платное экспресс-тестирование на COVID-1917:00
- В "ЛНР" количество заболевших COVID-19 превысило 40017:00
- Через КПВВ «Станица Луганская» пропустили группу остро нуждающихся16:00
- В «ДНР» 31 новый случай COVID-19 за сутки13:00
- На Луганщине возобновляются занятия в учебных заведениях15:00
- Коронавирус в ОРДО: две смерти и 32 случая заражения за сутки14:00
- В ОРЛО зарегистрировали 396 случаев заболевания COVID-1912:00
- В ОРДЛО за сутки выявлено 43 новых случая заболевания COVID-1915:00
- "Укрзализныця" начала продажу билетов в плацкартные вагоны17:00
- В ОРДЛО зарегистрировано 958 случаев заболевания COVID-1916:00
- Маски и дистанция. Посткарантинний синдром украинского бизнеса15:00
- В Украине заработала автофиксация нарушений ПДД14:00
- Премьер-министр Армении заразился коронавирусом13:00
- Закрытые КПВВ на Донбассе перешли на летнее время12:00
- Стали известны победители музыкальной премии "Золотая Жар-Птица 2020"11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 июня10:00
- "Шахтер" уверенно обыграл "Динамо" в первом матче УПЛ после карантина09:00
- Crew Dragon успешно доставил американских астронавтов на МКС08:00
- Маски и дистанция. Посткарантинний синдром украинского бизнеса15:00
- Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям?13:00
- Все об индексации пенсий в 2020 году09:00
- Цены под государственным контролем15:00
- Пресс-конференция Президента: 10 ответов Владимира Зеленского17:00
- Три вопроса о банковском законе17:00
- Социальная защита врачей, которые борются с COVID-1916:00
- ВНО во время карантина: как сдавать?16:00
- Медреформа «вторички»: работа над ошибками15:00
- Ослабление карантина в Украине. Что заработает на первом этапе?14:00
- Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня
- В ОРДО запускают платное экспресс-тестирование на COVID-19
- Через КПВВ «Станица Луганская» пропустили группу остро нуждающихся
- "Укрзализныця" возобновляет движение электричек в 10 областях
- Коронавирус в ОРДО: две смерти и 32 случая заражения за сутки
- В «ДНР» 31 новый случай COVID-19 за сутки
- В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от COVID-19
- На Луганщине возобновляются занятия в учебных заведениях
- В мире установлен новый "коронавирусный" антирекорд
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 мая