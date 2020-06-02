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ООН раскритиковала закрытие Украиной КПВВ на Донбассе
В Организации Объединенных Наций призвали украинские власти изменить правила пересечения КПВВ на линии разграничения на Донбассе на время карантина, передает "ДС".
Об этом сказано в заявлении координатора ООН по гуманитарным вопросам в Украине Асенефа Лубрани.
"На востоке Украины закрытие всех пунктов въезда-выезда с конца марта значит, что сотни людей, которые, вероятно, сталкиваются со срочной необходимостью пересечения линии разграничения, не могут систематически получать помощь", - отмечается в заявлении.
В целом ООН признает усилия Украины, направленные на обеспечение возможности пересечения линии разграничения в ряде исключительных случаев.
Лубрани считает, что введение понятных и четко определенных критериев очень важно для тех, у кого есть законные основания для пересечения линии разграничения.
Она также подчеркнула, что количество граждан Украины, которым срочно необходимо пересечь КПВВ на линии разграничения с ОРДЛО, продолжает расти ежедневно.
"Я обращаюсь ко всем заинтересованным сторонам и подчеркиваю необходимость внедрения прозрачного и эффективного механизма рассмотрения таких случаев, а также прошу ускорить выдачу разрешений на пересечение линии разграничения в случае срочных обстоятельств, пока действуют ограничения, связанные с пандемией COVID-19", - добавила координатор ООН.
Теги: Донбасс, ООН, критика, КПВВ
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