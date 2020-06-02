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Стало известно количество людей, прошедших через КПВВ на Донбассе за время карантина
За более чем два месяца с момента прекращения пропуска через линию соприкосновения КПВВ смогли пересечь 468 человек, сообщает cxid.info.
Об этом сообщил пресс-офицер Госпогранслужбы в составе ООС Игорь Лизогуб.
«С 22 марта по 31 мая линию разграничения в сторону неподконтрольной территории пересекли 248 человек, на контролируемую — 220», — рассказал он.
Так, в сторону отдельных районов Донецкой области (ОРДО) проследовали 48 человек, на контролируемую — 30.
В Луганской области 200 человек пересекли КПВВ в направлении ОРЛО, 190 — в сторону подконтрольной территории.
В связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 пропуск через КПВВ осуществляется исключительно по гуманитарным обстоятельствам. По словам Лисогуба, основными причинами на сегодня является лечение, воссоединение близких членов семьи (дети, родители) и уход за тяжело больными родственниками. Те, кто направляется на контролируемую территорию проходят обязательный термоскрининг и опрос медиков, отметил пресс-офицер ГПСУ.
Он также рассказал, что прибывшие из ОРДЛО регистрируются в приложении «Вдома» и проходят самоизоляцию.
Теги: Донбасс, карантин, Госпогранслужба, КПВВ
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