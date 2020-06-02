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Архив - Донецкая область

У Зеленского назвали дату открытия КПВВ на Донбассе

02.06.2020 14:00
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У Зеленского назвали дату открытия КПВВ на Донбассе

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе готовят к открытию в рамках ослабления карантина. КПВВ начнут открывать после 10 июня, сообщает РБК-Украина.
Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает сайт президента.
В частности, Хомчак сообщил, что уже готовят к открытию первые контрольные пункты на линии разграничения в зоне проведения ООС после 10 июня.
На совещании у Зеленского также отметили, что после ослабления карантина значительных вспышек не было, а Украина удерживается на плато заболеваемости коронавирусом.
Отметим, на сегодня пункты пропуска работают в ограниченном режиме. Линию разграничения можно пересечь при наличии специального разрешения, которое выдается командующим ООС.



Теги: Донбасс, открытие, КПВВ
 
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