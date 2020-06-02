Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке восстановили поврежденную «Пальму Мерцалова»

02.06.2020 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В оккупированном Донецке восстановили поврежденную «Пальму Мерцалова»

Один из главных символов Донецка – памятник «Пальма Мерцалова» на бульваре Пушкина был восстановлен после повреждения вандалами, сообщил "глава администрации" Ворошиловского района города Владислав Латынцев.
«Восстановлением занималась администрация Ворошиловского района, коммунальные службы города, а также создатель, кузнец Евгений Ермак. Под его руководством и прошло восстановление», – сказал он.
Памятник был поврежден 31 мая, от него была отломана одна из ветвей.



Теги: Донецк, памятник, восстановление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх