В ОРДЛО патриоты расклеили проукраинские листовки

03.06.2020 14:00

В нескольких городах на оккупированной территории появились проукраинские листовки, подписанные "Комитетом освобождения Донбасса", информирует ТСН.

Появлению таких листовок предшествовали недавние тайные собрания, на которых местные жители Донецкой и Луганской областей создали так называемые оппозиционные силы с названием "Комитет освобождения Донбасса". К этому комитету приобщилось немало тех, кто в 2014 был ярым сторонником "русского мира".

На небольших информагитках написаны многочисленные тезисы сопротивления: "Украина - вернись", "Не забудем, не простим! Низкий уровень медицины и уничтожение угольной промышленности" или же: "Российский оккупант, если не способен прокормить людей - вон из Украины".

По информации издания, листовки провисели до конца суток, пока их не сорвали оккупанты.