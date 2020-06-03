В Славянске решили усилить карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции

03.06.2020 12:00

В городе Славянск Донецкой области усиливают карантин в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба местного горсовета в Facebook, передает телеканал 112 Украина.

Сообщается, что в городе в течение трех суток подтвердили коронавирус у троих жителей.

"В Славянске вспышка коронавирусной инфекции. За трое суток подтверждено Covid-19 у трех жителей города. С подозрением госпитализированы в инфекционное отделение четверо", - говорится в сообщении.

В связи со вспышкой инфекционного заболевания областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение закрыть на неопределенное время учреждения физкультуры и фитнес-центров, а также запретить занятия в группах до 10 человек в учебных заведениях.