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Абитуриенты из ОРДЛО смогут поступать в украинские вузы без ВНО
04.06.2020 14:00
Выпускники школ с оккупированной территорий Украины смогут поступать в украинские учебные заведения без внешнего независимого оценивания. Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в своем интервью "Укринформу", передает Depo.Донбасс.
"Мы разными способами даем информацию, чтобы все дети, которые не смогут сдать ВНО, знали, что для них будут возможности поступления. Сейчас 91 учреждение высшего образования в Украине, на базе которых действуют образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", готовы принять их без внешнего независимого оценивания", — сказал Резников.
Теги: Украина, ВУЗ, абитуриент, ВНО, ОРДЛО
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