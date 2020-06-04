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"ДНР" и "ЛНР" синхронно заявили о стабилизации ситуации с COVID-19

04.06.2020 13:00
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"ДНР" и "ЛНР" синхронно заявили о стабилизации ситуации с COVID-19

Ситуация с коронавирусной инфекцией нового типа в "ДНР" стабилизировалась, врачи обеспечены всем необходимым для лечения пациентов. Об этом заявила "министр здравоохранения" "республики" Ольга Долгошапко.
"Ситуация с коронавирусной инфекцией в ДНР стабильна, резкого прироста заболеваемости нет. На сегодняшний день Республика в полной мере обеспечена лекарственными препаратами для лечения, а также необходимым медицинским оборудованием, кислородом и изделиями медицинского назначения, которые мы получаем из Российской Федерации", – отметила Долгошапко.
По ее словам, число заболевших от общего количества обследованных на COVID-19 людей составляет около 15%. Уточняется, что у порядка 60% болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме, 25% — средней степени тяжести и только 15% — пациенты с тяжелым проявлением вируса.
По последним данным, в "ДНР" зарегистрировано 611 случаев COVID-19. Выписаны из больниц с выздоровлением 154 человека, умерли 23, на лечении находятся 434 пациента. Для противодействия распространению заболевания в "республике" продолжает действовать режим повышенной готовности.
Аналогичное заявление сделали и в оккупированном Луганске. "Ситуация с коронавирусом в ЛНР полностью стабилизировалась и находится под контролем правительства и врачей", — сообщили в "министерстве здравоохранения" "республики".
"При этом показатели летальности от COVID-19 находятся ниже уровня Российской Федерации — 1,4%. Таких показателей удалось добиться благодаря быстрому реагированию на вызовы больных и оперативной доставке их в больницы и пункты оказания первой помощи. Важным фактом в борьбе с распространением инфекции оказалось и то, что профильные учреждения в достаточной степени укомплектованы медицинским персоналом, обеспечены препаратами и аппаратами искусственной вентиляции легких", — отметили в "министерстве".
По состоянию на 9.00 4 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории "ЛНР" — 427, 338 человек выздоровели, восемь скончались.



Теги: статистика, ДНР, ЛНР, стабилизация, COVID-19
 
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