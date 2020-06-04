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Архив - Донецкая область

В ОРДО резко подорожали фрукты

04.06.2020 15:00
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В ОРДО резко подорожали фрукты

В одном из магазинов оккупированного Донецка малину продают по 3350 рублей за килограмм. За голубику просят 1750 рублей за килограмм. Фотоподтверждение в соцсети показал местный житель.
"Дешевле красной икрой питаться... Наверно, от коронавируса лечит, другое, с такими ценами, на ум не приходит... Они что, с другой планеты везут... Наверное, наш Донецк – город олигархов...", – делятся возмущениями дончане.
Кроме того, в самопровозглашенной "ДНР" подорожали яблоки. Например, в сети супермаркетов "Молоко" они стоят по 165 рублей за килограмм. В некоторых магазинах можно увидеть цены от 250 рублей.



Теги: цена, фрукты, ДНР
 
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