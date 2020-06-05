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Архив - Донецкая область

В Госпогранслужбе пояснили порядок въезда с оккупированных территорий во время пандемии

05.06.2020 14:00
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В Госпогранслужбе пояснили порядок въезда с оккупированных территорий во время пандемии

В ГПСУ пояснили порядок въезда граждан с оккупированных территорий на подконтрольную территорию Украины, который также применяется к гражданам, которые приезжают из-за рубежа, сообщает Центр журналистских расследований.
В частности, в функционирующих пунктах пропуска на границе и в КПВВ проводится температурный скрининг у всех лиц, которые направляются на въезд в Украину.
«Кроме этого, при въезде в Украину граждане в обязательном порядке должны проходить 14-дневный карантин. Для этого и граждане нашей страны, и иностранцы, должны установить приложение «Дій вдома», то есть подтвердить свое добровольное решение на самоизоляцию, или же в случае неустановления приложения — направляются на обсервацию в заранее определенные областными (Киевской городской) государственными администрациями», — отметили в Госпогранслужбе.
Сама проверка установки мобильного приложения «Дій вдома» происходит в месте прохождения паспортного контроля. Лицо, пересекающее границу или КПВВ, должно предоставить паспорт, сообщить свой номер телефона, который будет активным следующие 14 дней и используется для «Дій вдома» и адрес самоизоляции для фиксации в информационной системе Государственной пограничной службы, после чего показать экран своего телефона с активным приложением «Дій вдома».
«Если лицо не установило приложение «Дій вдома», то оно направляется в обсерватор (изолятор) в соответствии с установленной процедурой. Для этого необходимо обратиться к работникам полиции или местных органов власти, которые несут службу в пунктах пересечения государственной границы. Также отметим, что о лицах, отказавшихся проходить инкубационный период на самоизоляции или обсервации, а также тех, кто нарушил правила карантина, сотрудники Государственной пограничной службы сразу сообщают сотрудникам Нацполиции и санитарно-карантинные подразделения», — отметили в ведомстве.
В Госпогранслужбе напомнили, что за нарушение 14-дневного карантина, в соответствии с ст.44-3 Кодекса Украины об административных нарушениях для граждан предусматривается штраф от 17 до 34 тыс. грн.
Подробнее с вопросами относительно карантина (в пределах компетенции Госпогранслужбы Украины) можно ознакомиться по ссылке: https://dpsu.gov.ua/ua/Pitannya-vidpovidi-/.



Теги: карантин, Госпогранслужба, КПВВ
 
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