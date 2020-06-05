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В ОРДО появились "коронавирусные" мошенники
"Полиция" "ДНР" заявила о появлении в "республике" мошенников, которые используют в преступных целях ситуацию с COVID-19, и призвала жителей к бдительности, сообщают местные СМИ.
«В Шахтерский городской отдел полиции обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что чуть не стала жертвой мошенников. Со слов заявительницы, ей на мобильный телефон со скрытого номера позвонил неизвестный, представился ее сыном и сообщил, что он заболел новой коронавирусной инфекцией и ему срочно нужны деньги на лечение. После чего попросил перевести деньги на карту», – сообщили в пресс-службе "МВД".
По информации пресс-службы, женщина не поддалась на уловку мошенника, и впоследствии выяснила, что с ее сыном все в порядке.
«Если вы стали свидетелем или жертвой преступления, незамедлительно обращайтесь в полицию. Помните, что своевременное информирование позволит избежать противоправных действий в отношении вас и ваших родственников, а также ускорит розыск злоумышленников», – подчеркнули в "МВД".
Теги: телефон, мошенничество, ДНР, COVID-19
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