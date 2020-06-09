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10 июня открываются два КПВВ на Донбассе
Со среды, 10 июня, частично восстанавливается пропуск людей и транспорта через линию соприкосновения в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает сайт novosti.dn.ua.
Там указали, что время работы КПВВ будет ограничено с 11:00 до 14:00.
Пропуск будет осуществляться через два КПВВ: для автомобильного сообщения через КПВВ «Марьинка» — дорожный коридор «Донецк — Курахово»; для пешего сообщения через КПВВ «Станица Луганская» — дорожный коридор «Станица Луганская — Счастье — Новоайдар».
При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг. Кроме того, обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.
Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса «Дій вдома», или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины № 392 от 20 мая 2020.
Приоритет на пересечение линии соприкосновения предоставляется гражданам:
• при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов);
• которые следуют для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска).
Граждане, которые будут пересекать линию разграничения для участия во Внешнем независимом оценивании (ВНО) и лица, сопровождающие их, будут освобождены от обязательной самоизоляции или обсервации.
Пропуск остальных лиц будет осуществляться после оформления граждан «приоритетной категории».
Теги: Донбасс, открытие, КПВВ
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