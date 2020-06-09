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Архив - Донецкая область

Блогера Дениса Казанского включили в состав ТКГ по Донбассу

09.06.2020 12:00
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Блогера Дениса Казанского включили в состав ТКГ по Донбассу

Донецкий блогер Денис Казанский, который из-за оккупации части Донбасса Россией был вынужден переехать на контролируемую украинскими властями территорию, заявил о своем включении в состоав Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"С сегодняшнего дня я принимаю участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Напомню, что она называется трехсторонней, так как сторонами переговоров считаются Украина, РФ и ОБСЕ ("ЛДНР" не сторона конфликта)", - сообщил Казанский.
Он уточнил, что речь идет не о Консультационном совете, который планировали создать ранее и против которого выступило общество: "От идеи создания такого совета отказались, и его не будет". По его словам, речь идет о пунктах 11 и 12  комплекса мер по выполнению Минских соглашений, в которых говорится, что вопросы касающиеся местных выборов в отдельных районах, а также закон об особом статусе этих районов должен обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей.
"Долгое время от отдельных районов выступали почему-то граждане России - Дейнего и Никонорова, которых никто не выбирал и которые почему-то присвоили себе право говорить от имени Донбасса. При этом переселенцы - коренные дончане и луганчане, которые родились и выросли на Донбассе, и которых террором и преследований вынудили уехать, почему-то были лишены возможности решать судьбу своего родного региона. Теперь же ситуация изменилась, к переговорам привлечена группа коренных жителей Донбасса, выехавших в 2014 году из-за преследований и угроз, в число которых вошел и я", - добавил блогер.



Теги: Донбасс, ТКГ, Денис Казанский
 
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