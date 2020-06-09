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Число подтвержденных случаев COVID-19 в "ДНР" превысило 700
09.06.2020 14:00
14 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено на территории "ДНР" за сутки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "министерства здравоохранения" "республики".
"Согласно проведенным исследованиям 8 июня, выявлено 14 новых случаев COVID-19, — говорится в сообщении. – По состоянию на 10:00 9 июня всего 718 зарегистрированных и подтвержденных случая COVID-19".
В "ведомстве" добавили, что с отрицательными результатами тестирования накануне выписаны два человека, еще один пациент скончался. Всего в "ДНР" от COVID-19 умерли 28 человек, 169 - выздоровели.
Теги: , ДНР, COVID-19
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