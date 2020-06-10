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Архив - Донецкая область

Перед КПВВ на Донбассе собрались очереди

10.06.2020 11:00
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Перед КПВВ на Донбассе собрались очереди

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе с 6:00 утра начали собираться очереди желающих пересечь линию разграничения. Об этом сообщает Госпогранслужба в среду, 10 июня, сообщает Корреспондент.net.
"Сегодня, в 11:00, согласно приказу командующего ООС, возобновляется пропуск через линию разграничения в КПВВ Марьинка и Станица Луганская. Сейчас в указанных КПВВ достаточное количество присутствующих смен пограничных нарядов, готовых готовы к возобновлению пропускных операций", – говорится в сообщении.
В погранведомстве отметили, что по состоянию на 8:30 возле КПВВ Станица Луганская собралось 45 чел., возле КПВВ Марьинка – 55 транспортных средств и около 90 чел., в том числе дети и пожилые люди.
Пограничники не исключают, что сепаратисты будут отказывать в пропуске лицам, которые будут пересекать линию разграничения со стороны подконтрольной украинской власти территории.
"Чтобы не возникало скоплений лиц и транспорта в так называемой серой зоне, пропуск лиц сегодня будет осуществляться постепенно", – отметили в Госпогранслужбе.
Пропуск лиц в среду будет осуществляться с 11:00 до 14:00. Из соображений безопасности за полчаса до завершения указанного времени допуск лиц на территорию КПВВ для пересечения линии разграничения будет существенно ограничен.



Теги: Донбасс, очередь, КПВВ
 
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