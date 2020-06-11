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Коронавирус в "ДНР": 2 смерти и 25 заболевших за сутки

11.06.2020 16:00
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Коронавирус в "ДНР": 2 смерти и 25 заболевших за сутки

Двадцать пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в "ДНР" за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "минздрава республики".
Кроме того, зарегистрированы 2 летальных случая – мужчина в возрасте 94 лет и женщина в возрасте 83 лет.
Уточняется, что положительные результаты тестов получены у лиц, контактировавших с заболевшими ранее лицами. В числе новых пациентов — пять медицинских работников и четыре ребенка, контактировавших с заболевшими ранее родителями. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное.
По данным "минздрава", с начала наблюдений подтверждено 775 случаев COVID-19: 32 человека умерли, выздоровели – 192, на лечении — 551.



Теги: Донбасс, статистика, ДНР, COVID-19
 
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