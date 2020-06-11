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Архив - Донецкая область

Наемники РФ сорвали открытие КПВВ на Донбассе

11.06.2020 08:00
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Наемники РФ сорвали открытие КПВВ на Донбассе

Наемники РФ не пропустили на территорию ОРДЛО граждан, которые пытались туда въехать, после открытия 10 июня двух КПВВ на линии разграничения. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Учитывая многочисленные обращения граждан, которые хотят пересечь линию разграничения,  сегодня 10 июня с 11:00 представители Государственной пограничной службы Украины начали пропуск лиц и транспортных средств через контрольные пункты въезда-выезда "Марьинка" и "Станица Луганская".
Всего вчера на КПВВ прибыло более 100 граждан, среди которых значительное количество пожилых людей и детей. За регламентированное время работы с 11:00 до 14:00, в вышеуказанных КПВВ пограничники оформили и пропустили более десяти человек, которые намеревались попасть на временно оккупированную территорию Украины. Однако, продержав их несколько часов перед своими блокпостами, российские наемники без объяснения причин вернули этих граждан на контролируемую правительством Украины территорию.
Отмечается, что гражданские лица, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей вообще стали заложниками российских войск и их марионеточных администраций. "Оккупанты не выпускают людей из неподконтрольных правительству Украины территорий Донбасса, чем намеренно пытаются спровоцировать катастрофу гуманитарного характера", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, открытие, блокирование, КПВВ
 
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