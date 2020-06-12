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Архив - Донецкая область

Глава ДонОВГА предложил выплачивать пенсии жителям ОРДЛО на территории КПВВ

12.06.2020 13:00
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Глава ДонОВГА предложил выплачивать пенсии жителям ОРДЛО на территории КПВВ

Донецкая областная госадминистрация выступает против открытия КПВВ, но за предоставление возможности получить украинские пенсиии людям из временно оккупированных территорий, передает Укринформ.
Об этом 11 июня на пресс-брифинге в Краматорске заявил председатель Донецкой военно-гражданской обладминистрации Павел Кириленко.
"Какова позиция облгосадминистрации? Это пока не открывать пункты пропуска въезда-выезда. Но обеспечить, и разработанный определенный механизм получения пенсий пенсионерами, которые будут направляться из временно оккупированной территории", - сказал глава области.
"Именно для того, чтобы снять это напряжение, люди имеют возможность просто прийти на подконтрольную территорию, то есть выйти с "нуля" на территорию КПВВ и получить пенсию, но без допуска дальше на территорию подконтрольную. Получили пенсию - и вернулись назад, потому что это основная их цель на этом этапе, чтобы не двигаться дальше", - пояснил Кириленко.



Теги: Донбасс, пенсия, банкомат, КПВВ
 
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