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Минреинтеграции предлагает изменить время работы КПВВ на Донбассе
12.06.2020 16:00
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины инициирует обращение к командованию Операции Объединенных сил ООС с целью изменения расписания работы пунктов въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Цель - изменить время работы пунктов с учетом погодных условий и солнечной активности. Длительное пребывание на открытом воздухе под солнцем может причинть вред гражданам, особенно тем, которые имеют хронические болезни. Предлагается разрешить пересекать границу в утренние и вечерние часы, но с обязательным соблюдением всех противоэпидемических мер", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Кабинет министров, работа, время, КПВВ
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