Минреинтеграции предлагает изменить время работы КПВВ на Донбассе

12.06.2020 16:00

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины инициирует обращение к командованию Операции Объединенных сил ООС с целью изменения расписания работы пунктов въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Цель - изменить время работы пунктов с учетом погодных условий и солнечной активности. Длительное пребывание на открытом воздухе под солнцем может причинть вред гражданам, особенно тем, которые имеют хронические болезни. Предлагается разрешить пересекать границу в утренние и вечерние часы, но с обязательным соблюдением всех противоэпидемических мер", - говорится в сообщении.