- На КПВВ "Марьинка" умер мужчина10:00
- Минреинтеграции предлагает изменить время работы КПВВ на Донбассе16:00
- Ситуация в КПВВ на Донбассе по данным ГПСУ15:00
- Глава ДонОВГА предложил выплачивать пенсии жителям ОРДЛО на территории КПВВ13:00
- Коронавирус в "ДНР": 2 смерти и 25 заболевших за сутки16:00
- Наемники РФ сорвали открытие КПВВ на Донбассе08:00
- В "ДНР" 32 новых случая заболевания коронавирусом за сутки16:00
- Перед КПВВ на Донбассе собрались очереди11:00
- Начали работу образовательные центры для абитуриентов из оккупированных территорий08:00
- Число подтвержденных случаев COVID-19 в "ДНР" превысило 70014:00
Ситуация в КПВВ на Донбассе по данным ГПСУ
Сегодня, по состоянию на 11.00, в контрольные пункты въезда-выезда «Марьинка» и «Станица Луганская» продолжили прибывать люди, которым необходимо попасть на временно оккупированную территорию Украины для решения проблем социально-гуманитарного характера. В КПВВ «Марьинка» ожидают пересечения 2 автомобиля и десять пешеходов, а перед КПВВ «Станица Луганская» находятся более 20 человек, сообщает Госпогранслужба Украины.
Отметим, что с начала восстановления пропуска никто из людей так и не смог пересечь линию разграничения. Гуманитарные дорожные коридоры остаются заблокированными оккупантами.
Добавим, двое граждан, которые последовали вчера в сторону временно оккупированного Донецка на контролируемую территорию, не вернулись, как и перед этим еще четыре женщины. Подтверждения, что эти граждане попали на оккупированную территорию, пока нет. Однако, по их словам было известно, что они собирались находиться перед позициями оккупантов, пока не решат вопрос об их пропуск на ВОТУ.
Пограничники из состава Объединенных сил при необходимости готовы обеспечить возврат этих граждан обратно на контролируемую территорию Украины.
Теги: Донбасс, КПВВ, ГПСУ, ситуация
- Донбасская линия разграничения: в очередях стоит около 500 авто
- Ситуация в пунктах пропуска утром 5 апреля
- Сегодня утром 3 января на КПВВ проезда ожидали 185 транспортных средств
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области сегодня, 24 мая
- Ситуация в пунктах пропуска утром 12 августа
- За незаконный выезд-въезд на неподконтрольную территорию Донбасса будут штрафовать
- На КПВВ "Марьинка" умер мужчина10:00
- Минреинтеграции предлагает изменить время работы КПВВ на Донбассе16:00
- Ситуация в КПВВ на Донбассе по данным ГПСУ15:00
- Глава ДонОВГА предложил выплачивать пенсии жителям ОРДЛО на территории КПВВ13:00
- В "ЛНР" озвучили порядок пересечения КПВВ в Станице Луганской11:00
- Коронавирус в "ДНР": 2 смерти и 25 заболевших за сутки16:00
- В ОРЛО разрешили работу учреждений сферы общепита, развлечений и образования15:00
- Наемники РФ сорвали открытие КПВВ на Донбассе08:00
- В "ДНР" 32 новых случая заболевания коронавирусом за сутки16:00
- В очереди на КПВВ «Станица Луганская» потерял сознание мужчина13:00
- В Украине опять новый антирекорд по COVID-1911:00
- На КПВВ "Марьинка" умер мужчина10:00
- У Елены Зеленской обнаружили коронавирус09:00
- Исполком УАФ назвал дату возобновления Первой лиги17:00
- Минреинтеграции предлагает изменить время работы КПВВ на Донбассе16:00
- Ситуация в КПВВ на Донбассе по данным ГПСУ15:00
- Кабмин открывает КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом14:00
- Глава ДонОВГА предложил выплачивать пенсии жителям ОРДЛО на территории КПВВ13:00
- Twitter заблокировал более 32 тысяч пропагандистских аккаунтов12:00
- В "ЛНР" озвучили порядок пересечения КПВВ в Станице Луганской11:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- Вихід з карантину на КПВВ: врахувати всі ризики15:00
- Автофиксация нарушений ПДД. Первые результаты и антирекорды18:00
- Что мешает отыскать стоящую работу в Донецкой области09:00
- Поддержка в трудные времена. Что предлагает государство аграриям?13:00
- Інформаційна кампанія #Журналісти_Важливі18:00
- Маски и дистанция. Посткарантинний синдром украинского бизнеса15:00
- Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям?13:00
- Все об индексации пенсий в 2020 году09:00
- Перед КПВВ на Донбассе собрались очереди
- Наемники РФ сорвали открытие КПВВ на Донбассе
- Минреинтеграции предлагает изменить время работы КПВВ на Донбассе
- Глава ДонОВГА предложил выплачивать пенсии жителям ОРДЛО на территории КПВВ
- В "ЛНР" озвучили порядок пересечения КПВВ в Станице Луганской
- В очереди на КПВВ «Станица Луганская» потерял сознание мужчина
- Ситуация в КПВВ на Донбассе по данным ГПСУ
- Минздрав анонсировал решительные действия по COVID-19
- В Украине - новый "рекорд" заболеваемости COVID-19 за сутки
- Коронавирус в "ДНР": 2 смерти и 25 заболевших за сутки