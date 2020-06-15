В Донецкой области - резкий рост числа заражений коронавирусом

15.06.2020 09:00

За воскресенье, 14 июня, в Донецкой области COVID-19 заболели 42 человека, что является рекордным значением. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, передает Корреспондент.net.

По его данным, в Краматорске инфицированы восемь человек, в Дружковке – шесть человек, в том числе пять - медики. В Марьинском районе также шесть зараженных, из них один – медик. В Селидово и Бахмуте по четверо вновь заболевших.