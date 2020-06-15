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Архив - Донецкая область

В Донецкой области - резкий рост числа заражений коронавирусом

15.06.2020 09:00
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В Донецкой области - резкий рост числа заражений коронавирусом

За воскресенье, 14 июня, в Донецкой области COVID-19 заболели 42 человека, что является рекордным значением. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, передает Корреспондент.net.
По его данным, в Краматорске инфицированы восемь человек, в Дружковке – шесть человек, в том числе пять - медики. В Марьинском районе также шесть зараженных, из них один – медик. В Селидово и Бахмуте по четверо вновь заболевших.



Теги: Донбасс, заражение, COVID-19
 
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