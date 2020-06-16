В "ДНР" заявили о похищении украинскими силовиками боевика, ранее освобожденного по обмену

16.06.2020 12:00

На Донбассе задержали жителя Марьинки Сергея Пастухова, которого приговорили к 12 годам тюрьмы за убийство полковника СБУ Александра Хараберюша, и который был отдан боевикам в рамках обмена в декабре 2019 года, сообщает ТСН.

Пастухов переплыл пруд в районе Марьинки и оказался на подконтрольной правительству Украины территории, где и был задержан. Мужчину передали правоохранителям, сейчас он в СИЗО Мариуполя.

Почему мужчина пересек линии разграничения, пока выясняют, но так называемый «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова уже заявила, что мужчина якобы просто купался в пруду, а его «незаконно задержали».