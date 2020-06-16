Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В результате обстрела Авдеевки ранена мирная жительница

16.06.2020 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В результате обстрела Авдеевки ранена мирная жительница

Незаконные вооруженные формирования России на Донбассе вечером 15 июня обстреляли жилые кварталы Авдеевки, в результате чего получила ранение мирная жительница, передает LB.ua.
Огонь велся по направлению от поселка Яковлевка, сообщили на странице штаба ООС в Facebook.
"Минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины местная жительница получила во дворе собственного домохозяйства около 21:00. Гражданку доставили в реанимационное отделение Авдеевской центральной больницы и предоставили ей медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Состояние ее здоровья удовлетворительное. В результате обстрела была повреждена придомовая территория - шиферная ограда.
Отмечается, что расстояние и направление обстрела указывают на причастность российских оккупационных войск.



Теги: Донбасс, Авдеевка, женщина, ранение, обстрел
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх