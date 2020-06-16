В результате обстрела Авдеевки ранена мирная жительница

16.06.2020 17:00

Незаконные вооруженные формирования России на Донбассе вечером 15 июня обстреляли жилые кварталы Авдеевки, в результате чего получила ранение мирная жительница, передает LB.ua.

Огонь велся по направлению от поселка Яковлевка, сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

"Минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины местная жительница получила во дворе собственного домохозяйства около 21:00. Гражданку доставили в реанимационное отделение Авдеевской центральной больницы и предоставили ей медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Состояние ее здоровья удовлетворительное. В результате обстрела была повреждена придомовая территория - шиферная ограда.

Отмечается, что расстояние и направление обстрела указывают на причастность российских оккупационных войск.