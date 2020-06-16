- Число подтвержденных случаев COVID-19 в ОРДО превысило 100014:00
- "ДНР" заявила о готовности открыть КПВВ на Донбассе с 22 июня11:00
- В ОРДО ради парада сняли запрет на проведение массовых мероприятий16:00
- В ОРДЛО подтвердили 1428 случаев COVID-1913:00
- Муса Магомедов рассказал о перспективах открытия КПВВ в "ДНР"09:00
- Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 17 июня14:00
- Пушилин рассказал, кого будут пропускать через линию разграничения09:00
- В результате обстрела Авдеевки ранена мирная жительница17:00
- В ОРДО за сутки от коронавируса умерли сразу 5 человек16:00
- Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 16 июня14:00
В результате обстрела Авдеевки ранена мирная жительница
Незаконные вооруженные формирования России на Донбассе вечером 15 июня обстреляли жилые кварталы Авдеевки, в результате чего получила ранение мирная жительница, передает LB.ua.
Огонь велся по направлению от поселка Яковлевка, сообщили на странице штаба ООС в Facebook.
"Минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины местная жительница получила во дворе собственного домохозяйства около 21:00. Гражданку доставили в реанимационное отделение Авдеевской центральной больницы и предоставили ей медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Состояние ее здоровья удовлетворительное. В результате обстрела была повреждена придомовая территория - шиферная ограда.
Отмечается, что расстояние и направление обстрела указывают на причастность российских оккупационных войск.
Теги: Донбасс, Авдеевка, женщина, ранение, обстрел
- В прифронтовой Авдеевке ранена мирная жительница
- В Авдеевке в среду ранена мирная жительница
- "Перемирие": в районе Авдеевки боевики ранили мирную жительницу
- Перемирие: боец полка "Киев" подорвался на растяжке в Авдеевке (ФОТО)
- В Авдеевке Донецкой обл. во время обстрела боевиками ранен мирный житель
- В Марьинке в результате минометного обстрела боевиков ранена женщина
- Число подтвержденных случаев COVID-19 в ОРДО превысило 100014:00
- Ситуация на КПВВ «Станица Луганская» по сообщениям очевидцев18:00
- "ДНР" заявила о готовности открыть КПВВ на Донбассе с 22 июня11:00
- В ОРДО ради парада сняли запрет на проведение массовых мероприятий16:00
- Очевидцы рассказали о ситуации на КПВВ «Станица Луганская»14:00
- В ОРДЛО подтвердили 1428 случаев COVID-1913:00
- Муса Магомедов рассказал о перспективах открытия КПВВ в "ДНР"09:00
- Пасечник изменил порядок въезда в "ЛНР" через КПВВ "Станица Луганская"17:00
- В "ЛНР" разрешили выезд в Россию за паспортами РФ10:00
- 17 июня через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 159 человек09:00
- Из затонувшего у побережья Одессы танкера вылилось топливо17:00
- Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня16:00
- Число подтвержденных случаев COVID-19 в ОРДО превысило 100014:00
- У двух футболистов донецкого "Олимпика" обнаружили коронавирус12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июня11:00
- В Западной Германии впервые установили памятник Ленину10:00
- Шахтер досрочно завоевал чемпионство УПЛ (ВИДЕО)09:00
- Ситуация на КПВВ «Станица Луганская» по сообщениям очевидцев18:00
- Киевлян напугало облако в форме ядерного "гриба"16:00
- "Шахтер" - "Александрия". Анонс и прогноз матча14:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- Вихід з карантину на КПВВ: врахувати всі ризики15:00
- Автофиксация нарушений ПДД. Первые результаты и антирекорды18:00
- Что мешает отыскать стоящую работу в Донецкой области09:00
- Поддержка в трудные времена. Что предлагает государство аграриям?13:00
- Інформаційна кампанія #Журналісти_Важливі18:00
- Муса Магомедов рассказал о перспективах открытия КПВВ в "ДНР"
- Пасечник изменил порядок въезда в "ЛНР" через КПВВ "Станица Луганская"
- "ДНР" заявила о готовности открыть КПВВ на Донбассе с 22 июня
- Очевидцы рассказали о ситуации на КПВВ «Станица Луганская»
- Ситуация на КПВВ «Станица Луганская» по сообщениям очевидцев
- В ОРДО ради парада сняли запрет на проведение массовых мероприятий
- Кабмин опубликовал новые правила адаптивного карантина
- В Госпогранслужбе Украины ответили на актуальные вопросы пересечения границы (ВИДЕО)
- В ОРДЛО подтвердили 1428 случаев COVID-19
- В "ЛНР" разрешили выезд в Россию за паспортами РФ